Abbandono rifiuti: uomo denunciato , patente ritirata e sanzione

Una risposta rapida, decisa e supportata dalla tecnologia. La Polizia Locale di Abbiategrasso ha chiuso il cerchio in tempo record su un grave episodio di inquinamento ambientale, individuando e denunciando il responsabile di un massiccio abbandono di rifiuti speciali nella periferia della città.

Uomo denunciato, sanzionato e patente ritirata

L’operazione, nata e conclusasi in pochi giorni grazie a un’attività investigativa definita “lampo”, ha permesso di accertare come lo smaltimento illecito sia avvenuto in due distinte occasioni. Il modus operandi era sempre lo stesso: il soggetto arrivava a bordo di un autocarro e, approfittando dell’isolamento della zona periferica, scaricava grandi quantità di scarti materiali, nonché ingombrati, sia pericolosi sia non pericolosi. A tradire l’uomo è stata la tecnologia messa in campo dal Comando di Polizia Locale. Gli agenti sono riusciti a risalire alla targa del mezzo e all’identità del conducente grazie all’analisi dei filmati delle video-trappole, per contrastare il fenomeno delle discariche abusive nelle aree più vulnerabili.

L’incrocio dei dati video con i passaggi del veicolo ha fornito agli inquirenti prove schiaccianti. Le conseguenze per l’eco-vandalo sono pesantissime. L’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà per la violazione del Testo Unico Ambientale. Il bilancio dei provvedimenti a suo carico è severo: oltre ad ottenere una sanzione di 4.500 euro al soggetto è stata immediatamente ritirata la patente di guida, con una sospensione da quattro mesi che potrà estendersi fino a 6.

L’autore dell’abbandono, infine, è stato obbligato all’immediato ripristino dello stato dei luoghi, dovendo quindi provvedere a sue spese alla rimozione e al corretto smaltimento di tutti i rifiuti abbandonati.

Un messaggio chiaro

Questo intervento della Polizia Locale lancia un segnale chiaro: le condotte che minacciano la salute pubblica e il decoro urbano continueranno a essere perseguite con la massima fermezza.