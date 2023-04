Abbandono rifiuti, beccati e multati

Lotta alla piaga dell'abbandono dei rifiuti in strada. A Pregnana due multe in pochi giorni grazie ai controlli della Polizia locale e alla videosorveglianza. Il sindaco: "Le telecamere funzionano". Multato l'autore dell'ennesimo abbandono di rifiuti in via Belisario dietro la stazione.

La Polizia Locale, incrociando i dati delle telecamere, le "prove" presenti nei sacchi e altri elementi utili ha individuato e sanzionato il responsabile di questo abbandono di rifiuti in via Belisario. E' il secondo in pochi giorni. Ottimo lavoro! Perché occorre raccontarlo anche stavolta? Perché qualcuno, ostinatamente e in mala fede, continua a ripetere sui social che "le telecamere non funzionano", "il Comune non guarda le immagini" e "tanto nessuno viene punito". La protagonista di un film piuttosto noto diceva che "è più facile credere alle cattiverie" che alle cose buone. Per questo occorre anche raccontare le cose buone e normali. Grazie alle telecamere, lo sottolineo nuovamente, le sanzioni contro abbandono di rifiuti, danneggiamenti e altre irregolarità sono raddoppiate nel giro di un anno. L'ho anche raccontato in maniera dettagliata rispondendo a un'interrogazione dell'opposizione in Consiglio Comunale. Continueremo a spiegarlo, soprattutto a beneficio di tutti voi (e siete la maggioranza) che rispettate le regole e avete a cuore la tutela dell'ambiente e del decoro urbano.