Abbandonano un boiler per strada: denunciati

Abbandonano un boiler per strada e si dileguano ma vengono identificati e finiscono nei guai.

Abbandonano un boiler in via Volturno: nei guai due castellanzesi

Sono stati identificati, convocati nel Comando di Polizia Locale di corso Magenta e denunciati per abbandono di rifiuto speciale due residenti nel comune di Castellanza che la scorsa settimana avevano scaricato un boiler sul marciapiede di via Volturno a Legnano per poi dileguarsi.

I due sono stati immortalati dalle telecamere e dal Targa System

È stato un cittadino a segnalare l’abbandono alla Polizia Locale legnanese che ha immediatamente avviato le indagini con il nucleo operativo e sicurezza urbana per risalire all’autore del fatto. L’identificazione dei responsabili è avvenuta grazie all’esame di filmati della videosorveglianza comparati con gli spostamenti rilevati dal sistema di lettura targhe (le videocamere poste ai confini della città).

Il boiler (che è un rifiuto pericoloso) è stato messo sotto sequestro

Il boiler, che è stato successivamente recuperato da una pattuglia e posto sotto sequestro, al momento si trova nel Comando a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il boiler è, infatti, classificato come Raee (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) e considerato un rifiuto pericoloso per i materiali che contiene e che, se, dispersi, possono inquinare.