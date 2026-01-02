Abbandonano rifiuti, individuati grazie alle segnalazioni dei cittadini

L'assessore Roberto Lonati: "Per un paese più sicuro e pulito è fondamentale la collaborazione di tutti".

Abbandonano rifiuti: pattumeros individuati dalla Polizia Locale, ora si procederà alle notifiche di reato.

Abbandonano rifiuti ma vengono beccati dalla Polizia Locale

Succede a Bareggio, dove nel pomeriggio di mercoledì 31 dicembre gli agenti del Comando di corso Italia sono intervenuti su due abbandoni di rifiuti segnalati dai cittadini (uno nella zona di via Cusago, l’altro nei pressi della Cascina Mezzana) trovando indizi certi che hanno permesso di risalire ai responsabili. Ora, come prevede la nuova normativa in materia, si procederà alle notifiche di reato.

Gli agenti hanno trovato anche una moto che è risultata rubata

È stata inoltre rinvenuta sul territorio comunale una moto che, dai controlli effettuati, è risultata rubata. Saranno ora avviate le indagini per cercare di individuare l’autore del furto.

“Un paese più sicuro e pulito solo con la collaborazione di tutti”

Il vicesindaco e assessore alla Sicurezza Roberto Lonati afferma:

“Oltre alla Polizia Locale per il tempestivo intervento, voglio ringraziare anche i cittadini che hanno segnalato attraverso i canali corretti sia i rifiuti abbandonati sia la moto sospetta. Per un paese più sicuro e pulito è fondamentale la collaborazione di tutti”.