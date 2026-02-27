Abbandona un forno per strada: rintracciato e denunciato

L'uomo, 50 anni e residente in paese, è stato rintracciato dal Comando unico di Polizia Locale grazie alle telecamere

Abbandona un forno per strada a Nerviano: rintracciato e denunciato dal Comando unico di Polizia Locale.

La segnalazione al Comando unico di Polizia Locale è arrivata dai residenti di via Canova, a Nerviano, che avevano notato quel forno abbandonato per strada, lungo la via Canova. In pochi istanti la pattuglia del Nucleo Radiomobile era arrivata sul posto ieri, giovedì 26 febbraio 2026, dando il via alle indagini.

La denuncia

Gli agenti hanno visionato anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza di alcuni esercizi commerciali della zona, riuscendo a risalire al veicolo intestato all’uomo responsabile dell’abbandono: si trattava di un 50enne di Nerviano che agli agenti ha detto di aver cambiato l’elettrodomestico in casa sua e di non aver avuto tempo di andare alla piattaforma ecologica. Per lui è scattata la denuncia per abbandono di rifiuti.