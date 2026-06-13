Abbandona i rifiuti per strada, gli agenti della Polizia Locale gli ritirano la patente

Sei denunce della Polizia Locale di Rho per abbandono di rifiuti. Nell’ultimo caso ad incastrare la persona responsabile dell’abbandono sono state le immagini di videosorveglianza delle telecamere mobili piazzate in una delle aree del territorio comunale teatro di fatti illeciti ambientali, soprattutto lo scarico di materiali da autocarri e autovetture.

Cinque sanzioni amministrative per errato conferimento di rifiuti

Alla conseguente denuncia è stata applicata per la prima volta la sanzione accessoria della confisca dell’autoveicolo con il ritiro immediato della patente di guida al conducente. L’Ufficio «Ambiente e Territorio» della Polizia Locale in stretta collaborazione con l’ufficio Ecologia del Comune e l’azienda Aser ha elevato cinque sanzioni amministrative per errato conferimento di rifiuti, compiendo accertamenti effettuati sul posto e anche attraverso le immagini ricavate attraverso foto-trappole collocate sul territorio.

Il Sindaco Andrea Orlandi: “Continueremo a combattere gli scarichi abusivi con le foto-trappole”

«Ringrazio il Comandante Antonino Frisone (nella foto) e la Polizia Locale per l’attenzione rivolta a questi temi, che stanno particolarmente a cuore alla nostra Amministrazione – commenta il Sindaco Andrea Orlandi – L’abbandono di rifiuti è un reato grave che nuoce all’intera comunità e all’Ambiente. Continueremo a combattere gli scarichi abusivi con le foto-trappole e con tutte le azioni necessarie per rintracciare gli autori di questi gesti sconsiderati»