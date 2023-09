A spasso per la stazione: doveva scontare due anni di carcere

Arrestato un 28enne che andava a spasso alla stazione di Rho ma doveva scontare oltre due anni di reclusione.

Doveva scontare due anni di carcere ma era a spasso per la stazione

Durante lo scorso weekend, la Polizia di stato ha arrestato un cittadino rumeno di 28 anni, in quanto ricercato dall’Autorità Giudiziaria, e un cittadino belga di 22 anni, con precedenti e irregolare sul Territorio Nazionale, per furto aggravato.

Sabato mattina i poliziotti, durante un servizio di vigilanza nella stazione di Rho, hanno proceduto al controllo del 28enne, il quale è risultato destinatario di un provvedimento restrittivo in carcere emesso dalla Procura di Milano, dovendo scontare la pena residua di oltre due anni di reclusione per pene concorrenti.

Il furto di uno zaino sul treno

Mentre nella serata di ieri, gli agenti della Polizia ferroviaria di Milano, impegnati in un servizio antiborseggio nella stazione di Milano Centrale, hanno notato il cittadino belga salire a bordo di un treno in partenza per poi, senza farsi notare, impossessarsi di uno zaino appartenente a una coppia di viaggiatori. Dopodiché il 22enne è sceso rapidamente dal convoglio tentando la fuga, venendo prontamente fermato dagli agenti, i quali successivamente hanno riconsegnato lo zaino al proprietario, ignaro di quanto accaduto.