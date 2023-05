A spasso con il cane viene investita da un'auto e muore

Dramma nelle prime ore di questa mattina a Vanzago dove una donna di 72 anni è morta dopo essere stata investita mentre portava a spasso il suo cane.

La pensionata è stata investita in via Milano da un'auto che viaggiava da Pregnana verso il centro del paese

L'incidente si è verificato intorno alle 9 in via Milano, la strada che collega Vanzago con Pregnana Milanese. La pensionata molto conosciuta nella zona stava portando a spasso il suo jack russell quando, giunta all'altezza del passaggio pedonale situato vicino ai palazzi delle cooperative ha attraversato la strada per dirigersi dall'altra parte della carreggiata.

I soccorritori hanno tentato di rianimarla sul posto ma per la 72enne non c'è stato nulla da fare

La 72enne è stata investita da una Fiat Panda condotta da una donna che da Pregnana Milanese era diretta verso il centro del paese. Subito scattato l'allarme sul posto sono arrivati i volontari della Croce Bianca di Sedriano, il personale dell'automedica e l'elisoccorso arrivato dall'ospedale di Bergamo

Gli agenti della Polizia Locale hanno chiuso la strada in entrambe le direzioni

Nonostante i tentativi di rianimarla da parte dei soccorritori la donna è morta sul posto. In via Milano anche gli agenti della Polizia Locale cittadina che dopo aver chiuso la strada hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti

Le strisce pedonali non rifatte e la siepe troppo alta

Una volta terminati i soccorsi sono iniziate le polemiche dei residenti della zona che hanno segnalato la siepe troppo alta che impedirebbe la visibilità e il fatto che nei giorni scorsi la strada di proprietà di Città Metropolitana è stata asfaltata e non è stato rifatto il passaggio pedonale