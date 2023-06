A Senago domani proclamato lutto cittadino

Proclamato il lutto cittadino domani, domenica, in occasione dei funerali di Giulia Tramontano e Thiago.

A Senago il momento del ricordo

L’Amministrazione comunale di Senago ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di domani, domenica 11 giugno, in occasione dei funerali di Giulia Tramontano e Thiago. Si invitano tutti i cittadini, le organizzazioni sociali, culturali, scolastiche, sportive e produttive, ad esprimere la loro partecipazione al lutto cittadino evitando attività che siano in contrasto con il lutto indetto dal Comune di Senago.

Una delegazioni parteciperà alle esequie

Nella giornata di domani, una delegazione comunale composta dal sindaco Magda Beretta, il vicesindaco Saverio Cucinotta e il presidente del Consiglio Comunale Valerio Mantovani, presenzierà ai funerali a Sant'Antimo (NA) in rappresentanza dell'intera cittadinanza.

Venerdì a Senago si terrà una commemorazione

Nella serata di venerdì 16 giugno verrà organizzata una manifestazione cittadina in memoria di Giulia e Thiago, anche con la partecipazione della Comunità Pastorale di Senago. Seguiranno in settimana i dettagli.