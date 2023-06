Domenica a Sant'Antimo i funerali di Giulia e Thiago

Sono stati fissati i funerali di Giulia Tramontano e del suo piccolo Thiago. Le esequie della 29enne, uccisa dal fidanzato Alessandro Impagnatiello, e del loro bambino saranno celebrate nel suo paese d’origine domani, domenica, alle 15, dove l’intera comunità potrà stringersi attorno ai genitori, ai nonni Loredana e Franco, ai fratelli Chiara e Mario, agli zii, alla nonna Giulia. I funerali si terranno nella parrocchia di Santa Lucia in Sant’Antimo, in via Roma 155. In occasione dei funerali ci saranno delle commemorazioni a Senago. Saranno presenti il sindaco Magda Beretta, il vicesindaco Saverio Cucinotta e il presidente del Consiglio comunale Valerio Mantovani in rappresentanza della comunità di Senago.

Emersi altri terribili dettagli

Nel frattempo sono emersi altri dettagli nella giornata di ieri. Dopo l'autopsia eseguita nella mattinata di ieri sul corpo di Giulia Tramontano, risuonano come delle menzogne le dichiarazioni che aveva rilasciato il compagno Alessandro Impagnatiello, reo confesso, in sede di interrogatorio. Le sue dichiarazioni sono state smentite dall'esame autoptico sul corpo della 29enne di Senago, che era incinta al settimo mese. Sono 37, in realtà le coltellate che ha subito Giulia Tramontano prima di morire. Ben oltre le "tre o quattro" di cui parlava Alessandro Impagnatiello. La relazione del medico legale, comunque, sarà fondamentale per valutare eventuali aggravanti sull'accusa di omicidio, tra cui quello della crudeltà.