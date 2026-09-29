A San Pietro all’Olmo il via alla festa del paese

Prendono il via oggi 29 settembre gli appuntamenti per la Festa del paese di San Pietro all’Olmo, in programma sino al 5 ottobre.

Festa a San Pietro all’Olmo

Le iniziative della parrocchia e quelle del Comune di Cornaredo e dei commercianti animano la località. La Festa del Paese, dedicata alla Madonna del Santo Rosario, proporrà una settimana intensa, fatta di preghiera, celebrazioni, momenti di incontro e iniziative capaci di coinvolgere l’intera comunità, dalle famiglie ai bambini, dai giovani agli anziani.

Le iniziative della parrocchia

Il programma prenderà il via martedì 29 settembre con il triduo di preparazione nella chiesa vecchia, che proseguirà fino a giovedì 1 ottobre. Ogni sera, alle 17.30, saranno celebrati il Santo Rosario e la Santa Messa, con una particolare attenzione alle diverse realtà della comunità: martedì l’invito sarà rivolto ai bambini della 4ª elementare, mercoledì ai cresimandi e ai ragazzi delle medie, mentre giovedì sarà la volta della 5ª elementare. Particolarmente significativo sarà venerdì 2 ottobre, festa dei Santi Angeli Custodi. Alle 8.00, in chiesa parrocchiale, si terrà l’Adorazione Eucaristica, seguita alle 9.00 dalla Santa Messa del Primo Venerdì del mese. Nel pomeriggio, alle 17.00 nella chiesa vecchia, un momento speciale sarà dedicato a tutti i nonni e ai loro nipoti, con la preghiera e la benedizione. La giornata si concluderà alle 20.30 presso la RSA Villa Vasari, in via Catullo, da dove partiranno il Santo Rosario e la processione con la statua della Madonna. Il corteo percorrerà via Catullo, Colombo, Manzoni, Alfieri, Giotto, Marconi e Magenta, fino alla chiesa parrocchiale. Un invito particolare è rivolto ai fedeli ad addobbare le vie con nastri, lumi e altarini, perché la processione possa diventare un segno visibile della fede e dell’affetto della comunità per la Madonna.

Sabato 3 ottobre sarà dedicato in modo particolare al sacramento della Riconciliazione, con le confessioni in chiesa parrocchiale dalle 9.00 alle 11.30 e dalle 15.30 alle 18.00. In serata, alle 21.00, la piazza della chiesa vecchia ospiterà il Concerto dell’Orchestra Cameristica Lombarda, diretta da Ennio Cominetti, un appuntamento culturale promosso dall’Amministrazione Comunale che arricchirà ulteriormente il programma della festa.

La domenica, 4 ottobre, sarà il cuore della celebrazione. In chiesa parrocchiale le Sante Messe saranno celebrate alle 9.00 e alle 11.00; quest’ultima sarà la Messa solenne con il mandato ad animatori, educatori, catechisti e allenatori, celebrata da don Antonio Riva. Alle 15.00 ci sarà il Santo Rosario.

Ma la festa continuerà anche fuori dalla chiesa, coinvolgendo soprattutto famiglie, bambini e ragazzi.

Appuntamenti in oratorio

A partire dalle 14.30 l’Oratorio di San Pietro all’Olmo aprirà le sue porte per un grande pomeriggio di festa e animazione per tutti. Ci saranno giochi per grandi e piccoli, giochi di squadra, torneo di calcio balilla con ALTIUS, gonfiabili, giostrine e giochi di una volta. Non mancheranno il karaoke con DJ set Dondo, la musica live della Pro Loco, la partecipazione di Dream Dance e la sfilata dei bambini promossa da Magicabula. Alle 16.30 è previsto anche l’intervento dello chef Davide Oldani, mentre alle 18.00 si terrà l’estrazione della sottoscrizione a premi. Sarà soprattutto un’occasione per stare insieme e ritrovarsi: accanto all’animazione ci saranno il tradizionale stand dei Dolci delle Regioni, giunto alla seconda edizione, la merenda con i dolci tipici preparati dai gruppi dell’Oratorio, l’aperitivo Manubeer, il bar con friggitoria e cioccolateria, la pesca di beneficenza, i biglietti della sottoscrizione a premi e le bancarelle di artigiani e hobbisti in via Marconi. Un pomeriggio pensato davvero per tutte le generazioni.

La festa si concluderà lunedì 5 ottobre, con le celebrazioni eucaristiche alle 10.00 e alle 18.30 e l’Ufficio generale a suffragio dei Defunti.

Quella della Madonna del Santo Rosario non sarà dunque soltanto una ricorrenza religiosa, ma un momento nel quale una comunità intera è chiamata a ritrovarsi: nella preghiera e nella celebrazione, nella tradizione e nella vita dell’Oratorio, nella devozione alla Madonna e nella semplice gioia dello stare insieme per le vie del Paese San Pietro all’Olmo.