A Giuditta Ranzani e alla Cooperativa Il Fiore il San Martino d’oro 2025

“Una realtà che forse a molti è sconosciuta, ma vi garantisco che ha grande significato”. Queste le parole del presidente della Pro Loco di Magenta Pietro Pierrettori nell’annunciare il conferimento a Giuditta Ranzani e alla Cooperativa Il Fiore del San Martino d’oro 2025, la prestigiosa onorificenza cittadina che ogni anno celebra personalità e associazioni che con il loro operato danno lustro alla comunità.

Alla Cooperativa Il Fiore il San Martino d’oro 2025

Nata nel 2002, da oltre vent’anni la cooperativa promuove l’inserimento lavorativo di persone con disabilità psichica, collaborando anche con le istituzioni sanitarie locali. Queste le motivazioni che hanno portato alla nomina della realtà magentina:

“Una realtà sociale che crea opportunità di lavoro a misura delle persone che si trovano in difficoltà e disagio, aiutandole a valorizzare aspetti importanti della personalità e a riscoprire le proprie potenzialità e identità sociale”.

La premiazione è avvenuta alla presenza del sindaco di Magenta Luca Del Gobbo e del parroco don Federico Papini. Un premio che, spiegano dal Comune, celebra l’impegno civile e la solidarietà, valori fondanti della comunità magentina e incarnati nella figura di San Martino.