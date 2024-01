A Garbagnate uomo in manette per maltrattamenti in famiglia

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Rho , venerdì sera 5 gennaio 2024 alle 22, sono intervenuti in via Dei Platani a Garbagnate Milanese (MI) ed hanno arrestato in flagranza per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate, un 34enne pakistano.

Violenza inaudita

I Carabinieri sono intervenuti su richiesta della compagna, una 39enne ucraina, la quale ha riferito che l’uomo si era presentato presso la sua abitazione, in uno stato di alterazione dovuto all’abuso di bevande alcoliche ed, al culmine di una lite nata per motivi di gelosia ed alla presenza della figlia 15enne della donna, l’aveva colpita ripetutamente alla coscia destra con un’asta metallica appendiabiti e le aveva sferrato numerosi e ripetuti calci allo sterno, fino a procurarle delle fratture. Nonostante l’intervento della figlia della vittima, che era riuscita momentaneamente ad interrompere le violenze, l’uomo aveva comunque proseguito, minacciandola di morte con un grosso coltello da cucina ed era poi riuscito a colpirla con un cacciavite e con dei frammenti di vetro di una finestra, che lo stesso aveva danneggiato con un pugno, ferendosi alle mani e costringendo le due donne a barricarsi in camera da letto e richiedere l’intervento delle forze dell’ordine, che prontamente intervenute hanno bloccato l’aggressore.

L’uomo è stato portato a San Vittore

La 39enne, che ha poi riferito di ripetute violenze fisiche e vessazioni negli ultimi tre mesi, mai denunciate, è stata successivamente trasportata, in codice arancione, presso l’ospedale di Garbagnate Milanese (MI), ove le è stata riscontrata una frattura composta del corpo sternale e trattenuta in osservazione, con prognosi non ancora sciolta mentre la figlia non ha riportato lesioni. L’arrestato è stato invece condotto presso la casa circondariale di Milano San Vittore.