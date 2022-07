A fuoco un campo: intervengono i Vigili del Fuoco

A fuoco un campo a Dairago lungo la Sp 218: sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per tentare di domare le fiamme.

A fuoco un campo a Dairago

Le fiamme hanno bruciato parte del grano tagliato e rimasto a terra oltre che una parte di siepe a fianco dell'area coltivata in via Verdi. Il fumo nero si è alzato subito per centinaia di metri e sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco che tenteranno di arginare le fiamme non facendole arrivare vicino alla strada.

Si tratta dell'ennesimo incendio di un campo causato dalla grande siccità e dal clima rovente di questi giorni.