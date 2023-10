A Cusago schianto auto-moto: morto biker 58enne

Drammatico incidente questa mattina, mercoledì 11 ottobre 2023, qualche minuto dopo le 6 a Cusago. Un violentissimo scontro tra un auto e una moto sulla sp 114, all’altezza dell’incrocio con via Sant Antonio Abate. Un motociclista di 58 anni, classe 1965, a bordo della sua moto ha impattato con un’auto guidata da una ragazza di 22 anni.

Lesioni troppo gravi: deceduto in ospedale

L’impatto è stato devastante, l’uomo è stato sbalzato dalla sua moto finendo sull’asfalto. Le sue condizioni sono apparse subito disperate, sul posto l’agenzia per le emergenze urgenze ha inviato due ambulanze e un’auto medica. Al loro arrivo i soccorritori hanno trovato il biker in arresto cardiocircolatorio con traumi multipli. Hanno cercato in tutte le maniere di rianimarlo, stabilizzarlo e portarlo di corsa al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo. Purtroppo le lesioni del centauro erano troppo gravi e i medici del pronto soccorso non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

La ragazza classe 2001, visibilmente sotto shock, è stata portata in codice verde all’istituto clinico Humanitas di Rozzano .

La strada che da Cusago porta a Milano è rimasta bloccata per diverse ore e il traffico ha subito forti rallentamenti per permettere le operazioni per rimuovere i veicoli coinvolti nel sinistro.