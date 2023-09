Lasciano la figlia di 8 mesi in auto e vanno al ristorante

Hanno lasciato la loro piccola di 8 mesi in automobile e sono entrati al ristorante. Qualcuno ha dato l'allarme e quando sono arrivati i carabinieri i due genitori hanno ammesso di non averla dimenticata ma di tenerla sotto controllo tramite una camera collegata al cellulare

La figlia piccola in auto, i genitori al ristorante

Nella tarda serata di sabato, i militari della Stazione Carabinieri di Cornaredo sono intervenuti in via Fratelli Cervi a Cusago, presso il parcheggio di un ristorante, dove una bambina di 8 mesi, era stata lasciata sola all'interno di un'autovettura parcheggiata.

I Carabinieri sono riusciti a risalire subito all'identità dei genitori, entrambi milanesi, di 41 e 31 anni. Questi ultimi stavano partecipando ai festeggiamenti per il matrimonio di un loro amico, sostenendo di controllare la bambina da remoto attraverso un cellulare in videochiamata posizionato accanto la piccola e di aver lasciato i finestrini chiusi al fine di evitarle malanni.

La bambina, in buona salute, è stata riaffidata ai genitori, che sono stati denunciati per abbandono di minore.