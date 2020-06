A Corbetta mini Pride simbolico in difesa dei diritti VIDEO

A Corbetta mini Pride simbolico in difesa dei diritti. Il presidente delle Rose di Gertrude Sergio Prato ha voluto organizzare nel parco comunale di villa Ferrario, a Corbetta, un momento simbolico in occasione dell’annuale appuntamento del Pride, in difesa dei diritti della comunità Lgbt, contro l’omofobia e l’intolleranza.

I partecipanti

A sostenere e patrocinare l’evento i sindaci di Corbetta, Marco Ballarini, di Inveruno, Sara Bettinelli, di Castano, Giuseppe Pignatiello che hanno ribadito l’impegno a sostegno dell’associazione di Prato. Presenti anche alcuni membri della realtà magentina, il vicesindaco e assessore alle Pari opportunità di Corbetta, Linda Govannini, l’esponente del Pd Magentino Marianagela Colombo.

La polemica con Magenta

Prato ha inoltre stigmatizzato l’ennesimo silenzio della Giunta magentina, guidata da Chiara Calati, alla richiesta di partnership avanzata da Le rose di Gertrude per il Pride, che quest’anno sarà virtuale e dedicato alle famiglie resistenti.

A Corbetta mini Pride simbolico in difesa dei diritti

Giugno, mese della “fierezza gay”, l’ultima settimana dedicata al Pride, il 27 giugno, la data della marcia virtuale, 16 giugno quella della sfilata (breve ma simbolicamente importante) andata in scena a Corbetta, con bandiere arcobaleno e impegno rinnovato per i diritti.

Torna alla home