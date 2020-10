Corbetta in preghiera per don Bruno

“Carissimo don Bruno! Mi piace iniziare così questo piccolo pensiero che ti voglio rivolgere oggi. Un pensiero appena soffocato da una lacrimuccia che tu stesso non avresti mai voluto che rigasse il mio viso. Di don Bruno potrei dire mille cose, ma una su tutte penso che le riassuma: è stato il sacerdote che mi ha visto crescere avendo trascorso trent’anni nella nostra comunità e dalle sue mani ho ricevuto la prima comunione. Le sue parole e i suoi gesti hanno accompagnato tanti momenti speciali della mia vita, ma in quest’ultimo anno insieme siamo stati ancora più legati. Poco più di una settimana fa presentavamo il libro su mons. Luigi Maria Olivares, un libro impegnativo e lungo nelle ricerche che aveva assorbito tutte le sue energie ed a cui don Bruno teneva tantissimo al punto da sentire che ormai era giunto il momento che il mondo vedesse questa sua ultima fatica prima di lasciarci tutti, a bocca aperta, in punta di piedi come era solito fare quando, a lato dell’altare, si sedeva da semplice fedele tra i fedeli ad ascoltare la Messa. In quel libro io penso ci sia il vero testamento spirituale di un uomo e di un prete che ha lasciato un solco indelebile non solo nella nostra comunità, ma nel cuore di molti di noi, il suo “campo da arare” dove ha seminato affinché nascessero bei frutti. Non posso non ricordare don Bruno sorridente, quel sorriso pieno di luce e di amore per il prossimo, quel sorriso che lo aveva portato a stare vicino alla gente in difficoltà, sempre, ad ogni costo. Un altro “ragazzo del ’33 che se n’è andato” come l’ha definito oggi nonno Ermanno, suo coscritto, quando ha saputo della sua scomparsa ed effettivamente dei giovani aveva la tempra e la forza di volontà, la schiettezza nella parola e la velocità nello scrivere con la penna. Mi raccontava di quando ricevette la proposta per diventare monsignore; mi disse: ‘Mai montarsi la testa, bisogna fare come san Filippo Neri, gettar via il cappello! Siamo preti e rimaniamo preti su questa terra’. Due domeniche gli parlavo di questo maledetto virus, ma lui, per nulla spaventato, mi rispondeva: “Quando è il nostro momento tutti dobbiamo morire, è una certezza da quando veniamo al mondo. Ma solo in Dio l’anima non muore. Se e quando il Signore mi chiamerà, io sono pronto”. Mi piace immaginarlo così don Bruno, ora, in viaggio, con la sua bisaccia di ricordi sulle spalle che si volta a salutare Corbetta dall’alto del suo campanile: “Ciao amici, non piangete per me! Ricordatemi nella preghiera e sarò sempre con voi!”.