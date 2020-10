Corbetta piange don Bruno, il suo parroco emerito

Corbetta piange don Bruno Pegoraro, il suo parroco emerito. La notizia è arrivata giovedì 29 ottobre: il sacerdote, classe 1933, è spirato, perdendo la sua battaglia con il Covid.

Addio al parroco emerito

Don Bruno, parroco della città dal 1992 al 2008, era padovano d’origine ma ormai corbettese d’adozione: a Corbetta è rimasto anche dopo la pensione e ancora coadiuvava don Giuseppe in parrocchia. Uomo di grande cultura, è stato autore di numerose pubblicazioni, nonchè fondatore del centro di accoglienza a Magenta e del Centro Missionario magentino.

Ha perso la battaglia col Covid

Settimana scorsa i primi sintomi e il ricovero all’ospedale di Magenta, dove le sue condizioni, però, non sono migliorate. Lunedì alle 15 in parrocchia saranno celebrate le esequie, mentre in chiesa, ogni sera alle 21, si celebrerà il rosario.

