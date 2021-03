A canestro ricordando Kobe Bryant.

Campo di via don Sturzo

La vernice l’ha messa a disposizione il Comune, l’olio di gomito lo staff della Virtus Cornaredo e i ragazzi appassionati di basket. In attesa di tempi più spensierati, il campo da basket di via Don Sturzo torna a splendere, ripitturato con i colori giallo e viola della canotta dei Los Angeles Lakers, la squadra Nba con cui Kobe Bryant, tragicamente scomparso un anno fa insieme alla figlia Gianna, ha fatto innamorare della pallacanestro milioni di giovani.

Ricordando Kobe

«Lo sport giovanile è praticamente immobilizzato da questo tremendo virus, ma in questo momento difficile per i nostri ragazzi c’è chi guarda avanti con un pizzico di sano ottimismo» racconta Marco Chiodini, uno dei responsabili della Virtus Basket. «La voglia di basket cittadino con il coinvolgimento dello staff della Virtus Cornaredo e di molti ragazzi semplicemente appassionati si è concretizzata con la sistemazione del “mitico” playground di via Sturzo. Sotto la regia dell’instancabile Omar Fontana il vecchio campo è stato trasformato e dedicato alla memoria di Kobe Bryant, stella dei Los Angeles Lakers scomparsa lo scorso anno tragicamente. Ora si attende soltanto il momento ideale per poterlo inaugurare e finalmente ridare uno spazio a tutti i ragazzi e gli appassionati Cornaredesi con un nuovo vestito dove ritrovare le emozioni di un canestro».

Grazie ragazzi

«La pandemia ci ha privato di molto. Anche di cose molto semplici come la proposta fatta da alcuni ragazzi qualche mese fa di riqualificare volontariamente il campetto da basket di via Sturzo con i colori giallo e viola per ricordare Kobe Bryant. Un intervento per cui si è dovuto attendere questo week end. Grazie ai ragazzi per quello che hanno fatto!» ha aggiunto il sindaco Yuri Santagostino.