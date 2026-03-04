A 16 anni alla guida di un’auto e aggredisce un Carabiniere: denunciato

A 16 anni alla guida di un’auto, aggredisce poi un Carabiniere: denunciato. E’ successo a San Vittore Olona. Il giovane è domiciliato a Bareggio.

A 16 anni guida un’auto, poi aggredisce un Carabiniere

A 16 anni era alla guida di un’auto. A scoprirlo sono stati, una delle scorse notti, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Legnano. Erano circa le 2.30 quando i militari hanno intimato l’alt a quella Renault Scenic che stava transitando sulla statale del Sempione, sul territorio di San Vittore Olona. Visti i militari, il conducente alla guida non si è fermato. Ne è nato così un breve inseguimento dove gli uomini dell’Arma sono riusciti a bloccare il fuggitivo: si trattava di un 16enne, domiciliato a Bareggio, a bordo vi era anche una ragazza, anch’essa minorenne. Durante il controllo, il giovane ha anche aggredito un Carabiniere.

La denuncia

Nei confronti del ragazzo è scattata la denuncia in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale.