80enne derubata dopo aver prelevato al bancomat

L'anziana è stata derubata a Legnano dopo aver appena prelevato al bancomat.

Anziana derubata in centro

Aveva appena prelevato dei contanti al bancomat, nel pieno centro cittadino di Legnano. All'improvviso è stata avvicinata da due ladre che le hanno portato via alcuni soldi. E' quanto successo nella giornata di oggi, martedì 20 giugno 2023. L'anziana, residente in città, nella mattinata di oggi era infatti arrivata in prossimità del bancomat della Bpm di Corso Garibaldi. Il tempo di mettere carta e pin e pochi istanti dopo è stata derubata di parte dei contanti da due donne che, evidentemente, la tenevano d'occhio. Donne che poi si sono date alla fuga.

Le indagini

Sul posto è arrivata la Polizia di Stato che ha subito dato inizio alle indagini per cercare di risalire all'identità delle due ladre. I poliziotti si avvarranno anche delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e in campo vi saranno anche gli agenti del Reparto anticrimine di Milano che oggi erano operativi a Legnano.