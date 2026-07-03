74enne in stato confusionale ritrovato mentre vagava a piedi sulla tangenziale Ovest

Un uomo di 74 anni partito a piedi da piazza Costellazione, nei pressi della fermata metropolitana di Rho-Fiera, procedendo senza una meta chiara ha finito per camminare lungo la Tangenziale Ovest all’altezza dei raccordi che portano a Fiera Milano Rho fino a quando è stato recuperato dagli agenti della Polizia Locale.

L’anziano è stato trovato in stato confusionale e dopo essere stato soccorso è stato affidato alla sorella

E’ successo nella giornata di ieri, giovedì. Esausto e accaldato dopo aver camminato per diversi chilometri l’uomo si è seduto sul guard rail: automobilisti di passaggio hanno fortunatamente dato l’allarme chiamando il numero unico delle emergenze, e attraverso le informazioni fornite dalla Questura sul posto è arrivata una pattuglia della Polizia Locale di Rho, che ha soccorso l’anziano trovandolo in stato confusionale. Risaliti all’identità dell’uomo, gli agenti sono riusciti a contattare la sorella che è poi arrivata per riaccompagnarlo a casa.

Martedì, un uom0 di 85 anni è stato soccorso mentre vagava nel centro cittadino

Due giorni prima, martedì, un altro uomo, 85enne, è stato rintracciato da una pattuglia impegnata nei controlli nel centro cittadino mentre vagava per le strade della città totalmente disorientato: ha detto di essere uscito di casa in cerca del portafoglio, che non riusciva a trovare, e non si ricordava dove fosse la propria abitazione. La Polizia Locale lo ha aiutato ed è risalita alla residenza, accompagnando l’anziano a casa dove si trovava la moglie, quasi coetanea.

Una decina i casi verificatisi negli ultimi 10 giorni

Negli ultimi giorni sono stati una decina i casi nei giorni più caldi: la Polizia Locale ha offerto supporto e rintracciato i familiari Tutti sono stati supportati e affidati alle rispettive famiglie, ma l’incremento di situazioni simili spinge a diffondere ulteriori consigli alla cittadinanza.

Il sindaco Orlandi: “Gli anziani sono le colonne della nostra comunità, occorre che tutti ce ne prendiamo cura”

Quanto ci segnalano gli agenti ci preoccupa in modo particolare – sottolineano il Sindaco Andrea Orlandi, assessore alla Salute, e il comandante della Polizia Locale Antonino Frisone – Chiediamo la collaborazione di familiari e vicini di casa, nello spirito di quell’aiuto di vicinato che crediamo possa davvero creare una rete di comunità, per segnalare situazioni critiche e per vigilare sugli anziani, in particolare coloro che vivono da soli. Sono le colonne della nostra comunità, occorre che tutti ce ne prendiamo cura con attenzione e rispetto