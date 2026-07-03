ANZIANI DISORIENTATI

74enne in stato confusionale ritrovato mentre vagava a piedi sulla tangenziale Ovest

Una decina i casi simili verificatisi negli ultimi 10 giorni nella zona di Rho, martedì un uomo di 85 anni vagava senza meta per il centro storico

74enne in stato confusionale ritrovato mentre vagava a piedi sulla tangenziale Ovest

Rho · 03/07/2026 alle 16:22

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Un uomo di 74 anni partito a piedi da piazza Costellazione, nei pressi della fermata metropolitana di Rho-Fiera, procedendo senza una meta chiara ha finito per camminare lungo la Tangenziale Ovest all’altezza dei raccordi che portano a Fiera Milano Rho fino a quando è stato recuperato dagli agenti della Polizia Locale.

L’anziano è stato trovato in stato confusionale e dopo essere stato soccorso è stato affidato alla sorella

E’ successo nella giornata di ieri, giovedì. Esausto e accaldato dopo aver camminato per diversi chilometri l’uomo si è seduto sul guard rail: automobilisti di passaggio hanno fortunatamente dato l’allarme chiamando il numero unico delle emergenze, e attraverso le informazioni fornite dalla Questura sul posto è arrivata una pattuglia della Polizia Locale di Rho, che ha soccorso l’anziano trovandolo in stato confusionale. Risaliti all’identità dell’uomo, gli agenti sono riusciti a contattare la sorella che è poi arrivata per riaccompagnarlo a casa.

Martedì, un uom0 di 85 anni è stato soccorso mentre vagava nel centro cittadino

Due giorni prima, martedì, un altro uomo, 85enne, è stato rintracciato da una pattuglia impegnata nei controlli nel centro cittadino mentre vagava per le strade della città totalmente disorientato: ha detto di essere uscito di casa in cerca del portafoglio, che non riusciva a trovare, e non si ricordava dove fosse la propria abitazione. La Polizia Locale lo ha aiutato ed è risalita alla residenza, accompagnando l’anziano a casa dove si trovava la moglie, quasi coetanea.

Una decina i casi verificatisi negli ultimi 10 giorni

Negli ultimi giorni sono stati una decina i casi nei giorni più caldi: la Polizia Locale ha offerto supporto e rintracciato i familiari Tutti sono stati supportati e affidati alle rispettive famiglie, ma l’incremento di situazioni simili spinge a diffondere ulteriori consigli alla cittadinanza.

Il sindaco Orlandi: “Gli anziani sono le colonne della nostra comunità, occorre che tutti ce ne prendiamo cura”

Quanto ci segnalano gli agenti ci preoccupa in modo particolare – sottolineano il Sindaco Andrea Orlandi, assessore alla Salute, e il comandante della Polizia Locale Antonino Frisone – Chiediamo la collaborazione di familiari e vicini di casa, nello spirito di quell’aiuto di vicinato che crediamo possa davvero creare una rete di comunità, per segnalare situazioni critiche e per vigilare sugli anziani, in particolare coloro che vivono da soli. Sono le colonne della nostra comunità, occorre che tutti ce ne prendiamo cura con attenzione e rispetto

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