Intervento della Polizia Locale di Sedriano in via Bardelli per soccorrere un 34enne colpito da infarto: l'uomo è stato portato d'urgenza in ospedale.

34enne colpito da infarto aiutato dalla Polizia Locale

Questa mattina alle 10 la pattuglia di Pronto Intervento del Comando di Polizia Locale di Sedriano, in servizio di osservazione e controllo del territorio, notava in via Bardelli una persona che camminava con fatica.

Il Vicecomandante e l'Agente in pattuglia hanno subito prestato soccorso al cittadino, avendo percepito che era stato colto da un malore improvviso e grave: prestavano le prime cure, in contatto con il servizio NUE 112. Quest'ultimo, appresi i sintomi, inviava un'ambulanza sul posto.

Trasferito in codice rosso in ospedale

L’uomo, residente a Sedriano, è stato quindi trasferito con l'ambulanza all’ospedale di Magenta in codice rosso, per un probabile infarto in corso.

L’intervento rapido e coordinato tra la Polizia Locale di Sedriano e il servizio di emergenza medica ha contribuito a fornire assistenza a questa persona in difficoltà e a garantirle il trasporto tempestivo all’ospedale.

Il Comandante della Polizia Locale Gianluca Cancelli ha espresso l'elogio agli operatori coinvolti, per l'intervento di soccorso prestato con prontezza e professionalità.