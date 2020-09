28enne si infortuna in un impianto lavorativo di Lainate di via Como.

Pochi minuti prima delle 11.30 di oggi, mercoledì 30 settembre, i soccorritori dell’ambulanza della Misericordia di Arese sono intervenuti nell’impianto lavorativo di via Como a Lainate per soccorrere un ragazzo di 28 anni che si è infortunato. Allertata anche la Polizia locale di Lainate. I ragazzo è stato trasportato in codice giallo in ospedale.

