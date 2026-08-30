23enne fermato per spaccio di cocaina

A pochi giorni dall’arresto da parte della Polizia Locale di Rho di una 22enne rhodense, incensurata, per spaccio di cocaina, una operazione congiunta della Polizia Locale e della Polizia di Stato del Commissariato di Rho-Pero ha permesso di fermo di un giovane di nazionalità albanese di 23 anni, anche lui incensurato, che aveva con sé cinque dosi di cocaina e quasi mille euro in contanti, probabile provento dello spaccio.

Il giovane è stato fermato nel posteggio del centro commerciale di via Magenta

Il controllo è avvenuto nella serata di venerdì nell’area di sosta nei pressi del centro commerciale di via Magenta, poco distante dalla stazione ferroviaria di Rho centro. Il giovane è stato denunciato in stato di libertà per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. La somma di denaro e la cocaina sono state sequestrate da parte degli agenti.

Potenziati nei mesi estivi i controlli nei parchi, nelle aree verdi e nella zona delle stazioni ferroviarie

Una lotta quella delle forze dell’ordine che operano sul territorio di Rho, contro lo spaccio di droga, iniziata ormai da diverso tempo. Soprattutto in questi mesi estivi sono stati potenziati i controlli, che proseguiranno anche nelle prossime settimane, nei parchi, nei giardini e nei luoghi vicini alle stazioni ferroviarie del territorio, quella centrale di piazza Libertà e quella di Rho Fiera situata nella frazione di Mazzo.