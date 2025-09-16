19 collanine rubate durante un concerto: arrestato un 20enne

Tre persone, immediatamente dopo il concerto, hanno sporto querela per il furto subito alle quali, successivamente, sono state anche restituite le collane previo riconoscimento

La Polizia di Stato a Rho ha indagato in stato di libertà per furto con strappo e per ricettazione un giovane cittadino italiano di 20 anni e ha recuperato 19 collane in oro.

19 collanine rubate durante un concerto in Fiera: arrestato un 20enne

La serata di sabato scorso 13 settembre, gli agenti del Commissariato Rho Pero, unitamente ai poliziotti della locale Squadra Mobile di Milano, nel corso del servizio predisposto in occasione di un concerto, tenutosi presso l’area concerti di Fiera Milano Rho, Largo delle Nazioni, hanno fermato e indagato il 20enne per furto con strappo e per ricettazione; in particolare il giovane è stato trovato in possesso di 19 collane in oro di vario peso e foggia.

Tra queste ultime, in particolare tre persone, immediatamente dopo il concerto, hanno sporto querela per il furto subito alle quali, successivamente, sono state anche restituite le collane previo riconoscimento.

Ancora da ritrovare gli altri proprietari

I poliziotti, pertanto, hanno sequestrato le rimanenti 16 collane, di cui è stata effettuata riproduzione fotografica e di cui al momento si sconoscono le parti lese.

Sono in corso ulteriori accertamenti da parte del commissariato Rho Pero, finalizzati alla restituzione del maltolto.

Per facilitare l’individuazione dei beni sequestrati da parte delle vittime di tale reato, nei prossimi giorni, gli oggetti potranno essere visionati accedendo sul sito della Questura di Milano, nella sezione bacheca oggetti rinvenuti al seguente link:

http://questure.poliziadistato.it/servizio/oggettirubati