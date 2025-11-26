Tutta l'area della fiera e intorno sarà monitorata costantemente dalle forze dell'ordine

Come avvenuto per altre manifestazioni espositive allestite al polo di Rho Fiera Milano, in occasione dello svolgimento di “Games Week & Cartoomics”, per il periodo dal 28 al 30 novembre 2025, il Prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, previa deliberazione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha adottato una ordinanza per l’istituzione di una “zona rossa” nelle aree più sensibili del quartiere fieristico per tutta la durata di tale manifestazione.

Zona rossa attorno a Rho Fiera in occasione della Games week

Il provvedimento prevede il divieto di stazionare in alcune aree limitrofe a Fiera Milano nel territorio del Comune di Rho ai soggetti che assumano atteggiamenti aggressivi, minacciosi o insistentemente molesti, determinando un pericolo concreto per la sicurezza pubblica, e che siano stati segnalati dalle Autorità per reati in materia di stupefacenti, furti con strappo, rapine, danneggiamenti, invasioni di terreni ed edifici, nonché per il porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere. Per tali soggetti sussiste l’obbligo di allontanamento.

Le misure saranno in vigore per la durata di “Games Week & Cartoomics” e si affiancheranno agli ordinari servizi di controllo del territorio e ai dedicati servizi interforze, già previsti. Obiettivo è garantire la massima sicurezza per i visitatori e frequentatori della manifestazione, corrispondendo alle esigenze di tutela dell’ordine pubblico.

Queste le aree coinvolte nella zona rossa “polo fieristico Rho”:

Zona A, che circonda il quartiere fieristico

Viale degli Alberghi, viale Porta Est, viale Porta Ovest, viale delle Ferrovie, vai Lombardia Sud

Zona B, uscita fermata metro MM e Stazione FFSS Rho Fiera

Via Achille Grandi e piazza Costellazione

Zona C, prossima al quartiere fieristico

Vie Risorgimento, Venanzio Buzzi, Di Vittorio, Ezio Vanoni, Eugenio Curiel, Fratelli Vigorelli, Fratelli Cervi