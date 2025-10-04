“Zaino sospeso” per i ragazzi del doposcuola delle parrocchie

“Zaino sospeso” per i ragazzi del doposcuola organizzato dalle parrocchie Santa Teresa e San Magno/San Domenico di Legnano.

Torna lo “Zaino sospeso” del Lions Club Legnano Castello le Robinie

È stato consegnato nel pomeriggio di giovedì 2 ottobre il materiale raccolto nella cartolerie Multioffice, Cartolandia e Cartoleria del Corso che hanno aderito all’iniziativa “Zaino sospeso”, promossa dal Lions Club Legnano Castello le Robinie. Quello della raccolta di materiale di consumo per le scuole destinato ai ragazzi che frequentano i doposcuola organizzati dalle parrocchie di San Magno/San Domenico e Santa Teresa è ormai diventato un appuntamento che si ripete un paio di volte l’anno. Nel 2024 l’iniziativa aveva visto anche il coinvolgimento della scuola d’infanzia della Parrocchia del Redentore. Avviata anche la collaborazione con la Caritas di San Magno alla quale sono stati consegnati quaderni e cartelle. La consegna è stata effettuata dal presidente del Lions Club Legnano Castello Le Robinie Alberto Romanò e dalla responsabile del “service” Francesca Trani.

Per aiutare le famiglie a sostenere le spese per il materiale scolastico

Gli organizzatori spiegano:

“L’iniziativa nasce dall’esigenza di aiutare le famiglie del territorio ad affrontare l’acquisto di materiale didattico e scolastico. La semplicità del gesto e la sua spontaneità la rendono di facile realizzazione. Per questo come Lions vogliamo ringraziare non solo le cartolerie che hanno aderito all’iniziativa ma anche tutte le persone che con questo semplice gesto di concreta solidarietà rendono possibile questa iniziativa”.