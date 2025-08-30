Wwf e Plastic free insieme per ripulire le sponde dell'Olona

L'INIZIATIVA

Appuntamento fissato per il prossimo 21 settembre a Legnano. L'obiettivo della giornata è pulire un tratto delle sponde del fiume e le aree circostanti il Castello

Il WWF Insubria, in collaborazione con l’associazione PlasticFree, annuncia una giornata ecologica di pulizia delle sponde del fiume Olona, che si svolgerà domenica 21 settembre 2025 a Legnano.

Un progetto nazionale a cura del WWF

L'iniziativa rientra nel nuovo progetto nazionale del WWF Italia, “Adopt Rivers and Lakes”, dedicato alla tutela e al ripristino degli ecosistemi fluviali e lacustri. E l’evento avrà luogo dalle 9.30 alle 12:30 e il punto di ritrovo per tutti i volontari sarà il piazzale antistante il Castello di Legnano, in Piazza della Concordia, 1.

L'obiettivo è pulire un tratto di sponde del fiume e le aree circostanti il Castello

L'obiettivo della giornata è pulire un tratto delle sponde del fiume e le aree circostanti il Castello di Legnano, rimuovendo i rifiuti e censendone la tipologia per contribuire al monitoraggio scientifico del progetto. L'iniziativa non mira solo a ripulire, ma anche a sensibilizzare i cittadini sul problema dell'inquinamento da plastica, una delle principali minacce per i nostri corsi d'acqua.

Le premesse

"I nostri fiumi sono in sofferenza: oltre il 57% dei corsi d’acqua italiani si trova in uno stato ecologico non buono," ha dichiarato il referente territoriale del WWF Insubria, "e i fiumi sono diventati vere e proprie 'autostrade della plastica', trasportando enormi quantità di rifiuti verso il mare. Il progetto 'Adopt Rivers and Lakes' nasce proprio per affrontare queste problematiche, con un impegno diffuso su tutto il territorio nazionale per proteggere la biodiversità e migliorare lo stato di salute dei nostri ecosistemi acquatici."

Le modalità di adesione

L'evento è aperto a tutti coloro che desiderano dare il proprio contributo. Saranno forniti guanti e sacchetti per la raccolta dei rifiuti. Per partecipare o per avere maggiori informazioni sull'iniziativa "Adopt Rivers and Lakes," è possibile consultare i canali ufficiali del WWF Italia e di PlasticFree o iscriversi direttamente a link: https://www.wwf.it/cosa-facciamo/eventi/puliamo-il-fiume-olona/