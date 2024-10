Winners Cup, tutti in campo a Cornaredo

Centinaia di giovani sul campo da calcio al centro sportivo comunale di Cornaredo per la Winners Cup, il torneo organizzato da Inter e Csi giunto alla sua quinta edizione e per la prima volta organizzato al centro Sandro Pertini.

Winners Cup

Trecento giovani sono scesi in campo per il torneo Winners Cup, organizzato da Inter con BPER e insieme a CSI Milano, AIEOP e Fondazione Bianca Garavaglia: si tratta di squadre composte da ragazze e ragazzi in cura per malattie onco-ematologiche, in cui il gioco del calcio diventa strumento attivo di aggregazione. Sabato si sono sfidati sul campo da pallone e, in serata, sono stati invece ospiti della società neroazzurra che ha riservato loro posti a sedere allo stadio San Siro in occasione della partita di Serie A Inter- Torino.

Centro sportivo Pertini

"Siamo orgogliosi di avere questi splendidi ragazzi qui a Cornaredo. Sono un grandissimo esempio di come grazie allo sport si possa ritornare a essere più forti di prima. Grazie a loro e alle loro famiglie" ha commentato il sindaco cornaredese Corrado D'Urbano.

"Grazie all'Inter al CSI alle componenti mediche alla fondazione Bianca Garavaglia. In campo oggi c'erano storie di forza e di coraggio. Un grazie a tutte le componenti mediche che permettono di fare queste cose" ha invece detto Andrea Ferrari, oncologo pediatra, ideatore del torneo e coordinatore del gruppo AIEOP dedicato agli adolescenti.

