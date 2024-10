Winners Cup, il torneo dell'Inter per i pazienti oncologici

Dopo la splendida iniziativa della «Pigiama Run» che ha permesso a bimbi e genitori delle scuole cornaredesi di sostenere i giovanissimi malati oncologici, sia in forma simbolica sia con una raccolta fondi, questo fine settimana un’altra iniziativa legata al sostegno delle persone, e in particolare dei più giovani, colpite da tumori, atterra a Cornaredo.

Winners Cup

La «Winners Cup» ha infatti scelto il centro sportivo comunale Sandro Pertini per svolgere la sua quinta edizione, in programma sabato e domenica.

L’evento è stato organizzato da Inter, grazie alla sinergia con il partner BPER, nonché dal Centro Sportivo Italiano (CSI) Milano e dal Gruppo di Lavoro Adolescenti dell’AIEOP (Associazione Italiana di Ematologia e Oncologia Pediatrica), con il supporto di Fondazione Bianca Garavaglia - che sostiene da anni la Pediatria Oncologica dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano -, di FIAGOP (Federazione Italiana Associazioni Genitori Oncologie Pediatriche) e di SIOPE (European Society for Paediatric Oncology). Si tratta di un torneo di calcio dedicato ai pazienti adolescenti dei reparti di oncologia pediatrica, italiani e non solo.

Pazienti oncologici

A Cornaredo arriveranno infatti 17 squadre provenienti da tutta Italia e da ben sei altri Paesi europei: Germania, Francia, Belgio, Grecia, Olanda e Spagna.

I giovani protagonisti saranno 12 per ognuna delle 16 squadre miste: più di 200 ragazze e ragazzi di età compresa tra 15 e 20 anni, accomunati dalla passione per lo sport e dall’essere, o essere stati, in cura presso uno dei circa trenta centri di oncologia pediatrica italiani ed europei coinvolti. Subito dopo il torneo i ragazzi saranno accompagnati allo stadio San Siro di Milano per assistere alla partita Inter-Torino.

L'impegno dell'Inter

Attesi a Cornaredo anche i vertici della società neroazzurra: «Sono particolarmente orgoglioso di questa attività, che rappresenta al meglio la capacità dello sport di unire le persone e di fornire sostegno e grande motivazione. È molto importante per l’Inter potersi fare portavoce del meraviglioso lavoro delle associazioni che ogni giorno si impegnano per il futuro di questi ragazzi» ha commentato il vicepresidente, la bandiera neroazzurra Javier Zanetti.

«La Winners Cup è un’occasione di festa, una giornata di sport, ma soprattutto un momento di incontro e racconto, in cui ragazzi malati che provengono da tutta Europa si trovano a condividere le loro storie. Per noi professionisti che si occupano di oncologia il torneo è anche una preziosissima opportunità per attirare l’attenzione di tutti sul fatto che gli adolescenti sono pazienti particolari, in un'età di mezzo tra l'oncologia pediatrica e quella dell'adulto, e per questo a volte curati non nel modo ottimale; pazienti che necessitano di centri e progetti dedicati, pensati per loro» aggiunge Andrea Ferrari, oncologo pediatra, ideatore del torneo e coordinatore del gruppo AIEOP dedicato agli adolescenti.

Pur priva del patrocinio comunale (per mere questioni di tempistica spiegano dal municipio), l’iniziativa, che per la prima volta sbarca nel contesto cornaredese, viene accolta a braccia aperte dall’amministrazione comunale del sindaco Corrado D’Urbano, che sarà presente al centro inisieme all’assessore allo Sport Dario Ceniti e al consigliere comunale Roberto Lecchi: «Siamo lieti di poter ospitare nel nostro centro sportivo un evento di questo genere. Speriamo possa essere solo il primo anno di una lunga collaborazione».