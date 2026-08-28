West Nile virus: intervento straordinario di disinfestazione in zona via Curiel

A seguito di segnalazione da parte di Ats relativa a un caso di virus West Nile, il Comune di Abbiategrasso ha disposto, con Ordinanza sindacale n. 139 del 27 agosto 2026, un intervento straordinario e preventivo di disinfestazione per tutelare la salute pubblica e ridurre il rischio di diffusione della malattia.
L’area interessata
L’intervento, cominciato già ieri (giovedì 27 agosto) dalle 17, prosegue anche oggi (venerdì 28) già dalle 5.30, e si svolgerà anche domani (sabato 29 agosto) sempre dalle 5.30 nelle aree comprese entro un raggio di 200 metri da via Curiel. Le operazioni sono eseguite da personale specializzato. In caso di pioggia gli interventi verranno replicati.
Norme di comportamento per i residenti
Prima e durante il trattamento:
• Chiudere porte e finestre e mantenerle chiuse per almeno 30 minuti dopo la fine delle operazioni.
• Non sostare all’aperto e non avvicinarsi agli operatori in azione.
• Ritirare dall’esterno: biancheria stesa, giochi per bambini, alimenti, mangimi, ciotole e abbeveratoi.
• Proteggere gli animali: tenere gli animali domestici all’interno o in luoghi protetti; proteggere o rimuovere gabbie, acquari e vasche ornamentali.
• Apicoltori: adottare ogni misura idonea per la protezione delle api presenti nell’area.
Dopo il trattamento:
• Lavare accuratamente con acqua potabile tavoli, sedie, giochi e superfici esterne esposte al trattamento prima di riutilizzarli.
• Lavare accuratamente frutta e ortaggi coltivati negli orti della zona prima del consumo.
• Sostituire l’acqua nelle ciotole degli animali.
• Evitare la permanenza nelle aree interessate fino alla completa asciugatura del prodotto.
Prevenzione continua dei focolai (obblighi per tutti i cittadini)
Per contrastare la proliferazione delle zanzare, tutti i residenti e proprietari di immobili nell’area devono costantemente:
• Eliminare ogni ristagno d’acqua da sottovasi, secchi, annaffiatoi, teli e contenitori inutilizzati.
• Mantenere puliti tombini, caditoie e griglie di raccolta acque, applicando idonei prodotti larvicidi.
• Coprire erogatori e recipienti per la raccolta dell’acqua piovana.
• Indossare abiti a maniche lunghe e utilizzare repellenti cutanei nelle ore serali e notturne.