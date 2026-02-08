Welcome Family, servizi gratuiti per le famiglie

Anche nell’anno appena iniziato i cittadini del Rhodense potranno contare su Welcome Family – Centro per la Famiglia, una rete di cinque centri diffusi sul territorio, ad accesso libero, a cui è possibile rivolgersi per trovare risposte alle necessità che emergono nella vita di ogni giorno.

I centri Welcome Family accolgono gratuitamente cittadini di tutte le età, giovani, adulti e anziani

I centri Welcome Family accolgono gratuitamente cittadini di tutte le età (giovani, adulti e anziani) e forniscono ascolto, orientamento e accompagnamento a servizi e progetti del territorio. Presso i centri Welcome Family è possibile trovare vari servizi: al Centro di Consulenza per la Famiglia di via Madonna 67 la consulenza psicologica e pedagogica, nella sede di Sercop in via Cornaggia informazioni su servizi e progetti per giovani e adulti in cerca di lavoro, anziani, persone con disabilità, minori e famiglie, nella sede del Il Posto delle Parole di via San Domenico Savio 6 percorsi di psicomotricità, logopedia, valutazione DSA, alfabetizzazione mediatica e digitale, laboratori esperienziali e artistici per bambini e genitori. Presso l’Op Cafè di via Meda 20 potranno, invece, trovare spazi di ascolto e orientamento, sostegno digitale, Spid, iscrizioni scolastiche, bonus regionali, formazione caregiver e operatori della rete.

Un tassello di supporto alle persone in un momento in cui le famiglie sono chiamate a fronteggiare nuove complessità

Servizi anche al Job Cafè di via Lamarmora 7, a Lainate dove i cittadini potranno trovare informazione e orientamento, ascolto dei bisogni e percorsi formativi, accesso alle misure di sostegno per le famiglie previste da Regione Lombardia. «Welcome Family rappresenta un ulteriore tassello della rete territoriale di supporto alle persone. In un momento in cui le famiglie sono chiamate ogni giorno a fronteggiare nuove complessità, poter contare su cinque centri aperti, gratuiti e facilmente accessibili è un valore enorme per l’intera comunità del Rhodense – afferma – l’assessore alle Politiche sociali Paolo Bianchi, in qualità di presidente del Tavolo delle Politiche Sociali del Rhodense – Un progetto che mette al centro le persone: offre ascolto, orientamento, competenze professionali e strumenti concreti: i Comuni del Rhodense credono fortemente nella collaborazione tra Enti, Terzo Settore e Realtà del Territorio per continuare a costruire un sistema capace di intercettare i bisogni e dare risposte tempestive e vicine alla vita quotidiana dei cittadini. Welcome Family non è solo un servizio, ma un modello di comunità che si prende cura di sé stessa». Per informazioni telefonare allo 02.9306523 .