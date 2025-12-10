Sabato 13 e domenica 14 dicembre prossimi si svolgerà un nuovo week end vaccinale organizzato dall’ASST Ovest Milanese.

Weekend vaccinale per l’asst Ovest milanese

ll servizio sarà aperto SABATO dalle ore 11.00 alle ore 14.00 e DOMENICA dalle ore 09.00 alle ore 13.00.

Il progetto rientra nell’ambito della campagna promossa da Regione Lombardia in occasione delle giornate dedicate al Vax Day del mese di dicembre 2025 sia presso i centri vaccinali che all’interno delle Case di Comunità.

Per l’ASST Ovest Milanese, le attività si svolgono nelle seguenti strutture:

· Distretto Legnanese, via Candiani, 2 – presso il Centro Vaccinale Territoriale – Ospedale Vecchio di Legnano – Palazzina ex Malattie Infettive, Edificio 58

· Distretto Magentino – Ospedale di Magenta, Via Al Donatore di Sangue, 50 – presso Centro Prelievi Stanze 3 e 4 e ambulatorio del Centro Vaccinale >

· Distretto Abbiatense, Ospedale di Abbiategrasso, P.zza Mussi 1, centro prelievi

· Distretto Castanese Via Badi, 4 Cuggiono – c/o Centro Vaccinale Territoriale

L’attività consiste nell’esecuzione di vaccinazione antinfluenzale e anti covid per tutti i cittadini; vaccinazione anti herpes zoster e anti pneumococcica per le categorie previste dalle normative nazionali e regionali.

Prenotazioni sul sito: prenotasalute.regione.lombardia.it