Weekend di eventi al Castello Visconteo di Abbiategrasso

Il Cortile del Castello Visconteo di Abbiategrasso si prepara ad accogliere un nuovo fine settimana dedicato alla cultura, alla musica d’autore e alla riflessione letteraria.

Restate in citta 2026

Nell’ambito della rassegna estiva REstate in Città 2026, curata dai Servizi Culturali del Comune di Abbiategrasso, sono in programma due appuntamenti di rilievo, entrambi a ingresso gratuito, che animeranno le serate di venerdì 10 e sabato 11 luglio per chi rimane a casa ma vuole approfittare del fine settimane per un’immersione di musica e cultura sotto le stelle.

Venerdì 10 luglio, alle 21

Jacket Required – Best of 80’s Cover Band Le atmosfere indimenticabili del decennio più iconico della musica internazionale

Il weekend si apre con l’energia travolgente degli anni ’80 grazie al concerto dei Jacket Required. La nota cover band proporrà oltre due ore di musica dal vivo, ripercorrendo i brani più evocativi del soft pop internazionale. Il pubblico potrà rivivere le emozioni di un decennio che ha segnato la storia della musica, attraverso le interpretazioni dei successi di artisti come Phil Collins, Simply Red, Spandau Ballet, Toto, Madonna, Tears for Fears, Tina Turner e molte altre icone che hanno definito un’epoca.

Sabato 11 luglio, alle 21

Quando Dante ncontrò Francesco – Un viaggio tra poesia e santità Racconto teatrale scritto e interpretato da Marina Mariotti. La serata di sabato sarà dedicata alla letteratura e alla spiritualità, in occasione dell’ottocentesimo anniversario della morte di San Francesco. L’attrice Marina Mariotti porterà in scena un racconto teatrale intenso e coinvolgente, costruito attorno a un dialogo ideale tra il Poverello d’Assisi e il Sommo Poeta. Lo spettacolo intreccia parola, musica e scelte scenografiche di forte suggestione, offrendo al pubblico un percorso che unisce fede, vita, letteratura e profonda umanità. Per entrambi gli appuntamenti: ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti sul portale ufficiale www.abbiategrassodavivere.it

In caso di maltempo: gli eventi saranno annullati.