Weekend a spasso nel tempo

Una marea di visitatori si è riversata nel weekend nel piccolo borgo per assistere e celebrare il 25esimo anniversario dalla sua prima edizione, l’evento di rievocazione storica “Trecentesca”, si è trasformato quest’anno in “Morimondo nella storia”

A spasso nel tempo

Sabato e domenica, 24 e 25 maggio 2025, uno dei borghi più belli d’Italia, ha ospitato le straordinarie giornate di ricostruzione storica. Un'occasione imperdibile per vivere la storia in un grande evento multi-epoca, dai Celti al Medioevo, dal Rinascimento all'età napoleonica. Su circa 5.000 mq di spazio ha coinvolto centinaia di rievocatori provenienti da tutta Italia. All’interno delle mura di cinta dell’Abbazia Cistercense un accampamento multi epoca ha permesso ai visitatori di fare un viaggio a spasso nel tempo, un tour a ritroso nelle epoche delle nostra storia.

Braceri accessi per illuminare le notte sabato sera, e per accogliere l’alba domenica degli appassionati che hanno messo in scena questo straordinario tuffo nel passato.

Living history

Accampamenti storici, rievocazioni, battaglie, dimostrazioni di arti e mestieri, area ristoro, musica medievale e animazioni per tutta la famiglia hanno caratterizzato le atmosfere nel suggestivo borgo e abbazia di Morimondo, occasione per vivere la storia… dal vivo!

Domenica mattina la rievocazione storica dell'arrivo dei monaci per la fondazione della abbazia nel 1136, ma girando per l’accampamento si potevano scorgere i segreti delle tecniche di combattimento dei legionari romani, come si curavano i feriti colpiti con le frecce d’arco o balestre nel medioevo, come si tirava con l’arco, come si cucinava, l’arte del ferro e del fuoco. Ma non è tutto, l’arte della falconeria con rapaci, l’ironia dei giullari di corte, musica medioevale e per chiudere in bellezza la nel campo di battaglia la dimostrazione di combattimento con armi riprodotte dal medio evo all’età napoleonica.

Una straordinaria esperienza living history, in migliaia hanno raggiunto il piccolo comune del milanese all’interno della valle dei Ticino, assaporato i misteri del passato e vissuto i privilegi del presenti.

L’iniziativa faceva parte dei “Percorsi d’estate” del brand “Tra Navigli e Ticino”, il consorzio formato da oltre 20 Comuni per unire le forze e promuovere le potenzialità turistiche del territorio.