«Votate l’Assunta»: l’appello per ottenere risorse e riaprire il Santuario

Il Santuario della Beata Vergine Assunta di Magenta è tra i Luoghi del Cuore del Fai.

Il Santuario dell’Assunta Luogo del Cuore

Un’opportunità per valorizzare uno dei luoghi più importanti della città e, soprattutto, per contribuire al suo recupero dopo anni di chiusura per i lavori conservativi e di restauro. A rivolgere un appello ai magentini sono il sindaco Luca Del Gobbo e il prevosto don Federico Papini, che invitano cittadini, associazioni e realtà del territorio a votare per il Santuario nel 13esimo Censimento I Luoghi del Cuore, promosso dal Fondo Ambiente Italiano in collaborazione con Intesa Sanpaolo.

L’Assunta chiusa da anni

Il Santuario è chiuso da diversi anni per importanti interventi conservativi e di restauro. Un recupero che richiede ancora lavori e risorse economiche significative per poter essere completato. Da qui l’importanza della partecipazione al censimento Fai. Il meccanismo consente infatti ai cittadini di indicare i luoghi italiani più amati e, in presenza di un numero significativo di voti, di accedere a fondi destinati a progetti di restauro e valorizzazione. Il desiderio di Comune e Parrocchia è che l’Assunta possa tornare a essere «il cuore pulsante della città», un motivo di orgoglio per i magentini e un gioiello per chi visita Magenta. Proprio per questo il voto al censimento assume un significato concreto: raccogliere un numero significativo di preferenze può permettere di accedere a un contributo economico con cui iniziare a riaprire il Santuario e proseguire successivamente con il completamento del restauro.

«Facciamone un vero Luogo del Cuore»

L’appello parte anche dal valore affettivo che il Santuario rappresenta per la comunità. Un luogo legato a tanti momenti della vita dei magentini: matrimoni, preghiere, ricorrenze familiari e momenti in cui si è cercato conforto o aiuto. Ma l’Assunta è anche un patrimonio artistico e storico che negli anni è stato studiato e approfondito. Del Gobbo e don Papini sottolineano:

«Pensiamo a chi vi si è sposato, a chi vi ha pregato, a chi vi ha chiesto e ottenuto grazia e aiuto, a chi vi ha celebrato una ricorrenza significativa della propria vita o della propria storia familiare; ma anche a chi ne ha studiato o approfondito le opere artistiche e storiche che qualificano il nostro Santuario».

L’invito è quindi a fare dell’Assunta, attraverso la partecipazione al censimento, un vero Luogo del Cuore per Magenta e a contribuire così a riportarlo al centro della vita cittadina.

Come votare

Il voto può essere espresso direttamente sul sito del Fai. È inoltre possibile lasciare la propria firma durante le manifestazioni, gli eventi, le feste e le altre iniziative pubbliche che saranno organizzate nelle prossime settimane. Il censimento è aperto fino al 15 dicembre 2026. Comune e Parrocchia invitano inoltre i magentini a coinvolgere amici, parenti, conoscenti e colleghi, così da raccogliere il maggior numero possibile di voti. L’appello conclusivo del sindaco e del prevosto:

«Tutti insieme, grazie anche al supporto delle diverse associazioni e delle realtà civili, sociali e religiose magentine, possiamo realizzare questo sogno. Coraggio! Noi ci crediamo!».