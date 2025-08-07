la storia a lieto fine

Volpe ferita a bordo strada portata in salvo

L'animale non presentava ferite ma sicuramente qualche contusione dovuta molto probabilmente all'urto con un veicolo di passaggio

Buscate
Pubblicato:

Una volpe ferita trovata a bordo strada a Buscate è stata portata in salvo e ora si trova in cura.

Volpe ferita a bordo strada portata in salvo

Il ritrovamento è avvenuto lungo sp 117 nel corso della notte: ad avvisare le forze dell'ordine alcuni passanti che hanno visto l'animale a terra. L'animale non presentava ferite ma sicuramente qualche contusione dovuta molto probabilmente all'urto con un veicolo di passaggio.

Sul posto è giunto anche Emanuele Santoro, ufficiale del Nucleo ittico venatorio che insieme ai colleghi ha portato la volpe in un posto protetto dove poterla curare e rimetterla successivamente in libertà.

 

Tu cosa ne pensi?
  • Registrazione tribunale Registrato al nr. 79 del 08/04/2021 presso il Tribunale di Milano
  • ROC 15381
  • Direttore responsabile Sergio Nicastro
  • Gestione editoriale Media(iN) Srl
Contatti
  • Email redazione@primamilanoovest.it - redazione@settegiorni.it
  • Telefono 02.9326191
Pubblicità
  • Concessionaria Publi(iN) Srl
  • Email publiin@netweek.it
  • Telefono 03999891
Info e note legali
© Copyright 2025 Media(iN) Srl
Tutti i diritti riservati.
Servizi informatici provveduti da Dmedia Group SpA Soc. Unipersonale Via Campi, 29/L 23807 Merate (LC) C.F. e P.IVA 13428550159 Società del Gruppo Netweek S.p.A. C.F. 12925460151