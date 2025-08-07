la storia a lieto fine

L'animale non presentava ferite ma sicuramente qualche contusione dovuta molto probabilmente all'urto con un veicolo di passaggio

Una volpe ferita trovata a bordo strada a Buscate è stata portata in salvo e ora si trova in cura.

Volpe ferita a bordo strada portata in salvo

Il ritrovamento è avvenuto lungo sp 117 nel corso della notte: ad avvisare le forze dell'ordine alcuni passanti che hanno visto l'animale a terra. L'animale non presentava ferite ma sicuramente qualche contusione dovuta molto probabilmente all'urto con un veicolo di passaggio.

Sul posto è giunto anche Emanuele Santoro, ufficiale del Nucleo ittico venatorio che insieme ai colleghi ha portato la volpe in un posto protetto dove poterla curare e rimetterla successivamente in libertà.