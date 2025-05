Trentacinque dipendenti dell'azienda farmaceutica Haleon srl di Milano, azienda leader mondiale nel settore consumer health, hanno scelto Fondazione Restelli di Rho per una giornata di volontariato aziendale.

Volontariato aziendale alla Fondazione Restelli

Lo scorso 14 maggio, insieme agli educatori, hanno svolto un laboratorio creativo con gli ospiti della Rsa Perini e degli alloggi protetti, realizzato decine di pon pon di lana per un'opera condivisa.

Si tratta della prima volta per la realtà che quest'anno festeggia i suoi primi 70 anni.

"Mi ha fatto molto piacere che l'azienda Haleon ci abbia scelto per mandare un gruppo di dipendenti per fare attività e trascorrere qualche ora con i nostri ospiti - ha dichiarato Giuseppe Enrico Re, direttore di Fondazione Restelli - sono certo che uscendo da qua hanno portato a casa il senso e il valore della famiglia, dell'accoglienza e del prendersi cura degli anziani, proprio come ci ha insegnato il nostro fondatore, dottor Giuseppe Restelli. Sono sicuro che ai nostri ospiti ha sicuramente piacere stare con i dipendenti Haleon, sicuramente si sono aperti e hanno raccontato la loro vita a persone che li hanno saputi ascoltare".

La sostenibilità sociale

Il volontariato aziendale è una pratica sempre più diffusa, anche in Italia. Rappresenta un modo concreto per le imprese per dare vita alla famosa S degli ESG: il pilastro della sostenibilità sociale. Per un giorno i dipendenti sono impegnati in attività concrete a beneficio della collettività o dell'ambiente, in orario lavorativo. Si tratta di un’opportunità di crescita reciproca: i dipendenti dell'azienda vivono un’esperienza di forte impatto sociale ed emotivo, migliorando il senso di appartenenza e il team building, mentre le imprese migliora il rapporto con la comunità in cui operano.

Per i dipendenti di Haleon è stato un momento di impegno sociale autentico e coinvolgente e l'occasione per conoscere attività, spazi e di Fondazione Restelli. "E' la prima volta che partecipo al volontariato aziendale, mi porto a casa un misto di emozioni, il fatto di poter stare con gli ospiti anche solo per poco tempo, ascoltare le loro storie, vedere i loro sorrisi, mi ha fatto sentire parte della loro vita. Penso che ripeterò questa esperienza", racconta Francesca Tricchero, 33 anni, dipendente Haleon.

Per gli ospiti della RSA, educatori e dipendenti, è stata un'occasione speciale per dedicarsi a qualcosa di stimolante e innovativo, arricchendo le loro giornate con nuove esperienze e stimoli.

Il commento della direttrice sanitaria

"Queste giornate sono un prezioso momento che ci danno la possibilità di far conoscere all'esterno tutto il lavoro che viene fatto in una Fondazione come la nostra - ha dichiarato la direttrice sanitaria, Cecilia Gulisano - per i nostri ospiti e dipendenti è un momento di scambio diverso dalla routine quotidiana, quindi uno stimolo nuovo, gli ospiti sicuramente andranno avanti giorni a parlare di quello che hanno fatto. L'auspicio è che i dipendenti di Haleon portino a casa un pezzetto della nostra realtà".

Il progetto è stato realizzato in sinergia con GoodPoint, società benefit e B Corp certificata, specializzata nell’accompagnare le organizzazioni nel loro percorso di responsabilità sociale, che ha riconosciuto nella Fondazione Restelli un contesto particolarmente adatto e fertile per sviluppare un’esperienza significativa da proporre a Haleon grazie alla nostra capacità di accoglienza, alla varietà delle nostre strutture e alla qualità delle nostre relazioni con il territorio.