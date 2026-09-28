Volontari «vecchi» e nuovi, al nastro della sede di Astra Soccorso

Una nuova «casa» per Astra Soccorso. Dopo decenni passati nella sede di via Papa Giovanni XXIII, a ridosso del campo sportivo comunale, nella mattinata di sabato si è svolto il taglio del nastro della nuova sede aperta, grazie all’aiuto dell’amministrazione comunale che ha donato lo stabile in via Donatori del sangue nella frazione di Cerchiate.

Una mattinata di festa alla presenza dei volontari «vecchi» e nuovi

Una mattinata di festa alla presenza dei volontari «vecchi» e nuovi, attualmente il gruppo è formato da 70 persone, del Sindaco Antonino Abbate e dei rappresentanti della sua Giunta e di numerosi cittadini. «Rispetto a quella di via Papa Giovanni questa è una sede più grande e più funzionale- ha detto soddisfatto il presidente Nicola Costamiol – Abbiamo a disposizione una sala corsi per svolgere le nostre attività, due stanze per i volontari che fanno il turno di notte, e uno spazio più ampio per le nostre tre ambulanze, l’ultima arrivata da poche settimane, il nostro mezzo per il trasporto delle persone diversamente abili e il pulmino, donatoci da un imprenditore del paese, che viene utilizzato per i nostri servizi e, grazie a un accordo con il comune per portare le persone più fragili da Cerchiate a Pero».

Il Sindaco Antonino Abbate: “Un investimento concreto sulla sicurezza”

Gruppo, quello di Astra Soccorso, collegato alla centrale del 118, attivo 365 giorni l’anno. «Questa nuova sede moderna ed efficiente non è solo un ampliamento logistico ma un investimento concreto sulla sicurezza, sulla tempestività negli interventi e sulla qualità dei servizi che ogni giorno vengono garantiti alle persone – ha detto il Sindaco Abbate – L’ottimo rapporto tra l’amministrazione comunale e Astra – ha proseguito il primo cittadino – ha permesso di sviluppare progetti concreti, di migliorare l’organizzazione dei servizi e di garantire una presenza capillare sul territorio con benefici immediati per i cittadini»

Il grazie di tutta la comunità a questi angeli vestiti di blu e giallo

Poi il taglio del nastro, la visita alla nuova sede, dove trova spazio anche un bellissimo quadro realizzato da Vittoria Valia durante il Covid, comprato dalla famiglia durante un’asta e donato a Astra. Poi il grazie di tutta la comunità a questi angeli vestiti di blu e giallo che vegliano sulla salute dei cittadini.