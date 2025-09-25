Il progetto “V.I.A.”, avviato a settembre 2024 e attivo in venti regioni italiane, nasce con l’obiettivo di prevenire e contrastare l’abuso di alcol e sostanze stupefacenti

Il 27 e 28 settembre in Piazza Castello il bus itinerante per sensibilizzare i giovani arriverà anche ad Abbiategrasso il Truck Tour nazionale “V.I.A. – Volontari in Azione: in VIAggio contro le dipendenze”, promosso da MO.D.A.V.I. APS (Movimento delle Associazioni di Volontariato Italiano) con il sostegno del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Volontari in azione contro la dipendenze

La tappa cittadina si svolgerà il 27 e 28 settembre 2025 in Piazza Castello, individuata in collaborazione con il Comune di Abbiategrasso, e rappresenterà un’occasione di sensibilizzazione rivolta in particolare ai più giovani.

Il progetto “V.I.A.”, avviato a settembre 2024 e attivo in venti regioni italiane, nasce con l’obiettivo di prevenire e contrastare l’abuso di alcol e sostanze stupefacenti, promuovendo stili di vita sani e consapevoli. Non semplici destinatari, ma giovani protagonisti del cambiamento, chiamati a diffondere messaggi positivi e comportamenti responsabili all’interno delle proprie comunità.

Ascolto, dialogo e informazione

Elemento centrale dell’iniziativa è proprio il Truck Tour, che porta nelle piazze italiane uno spazio itinerante di ascolto, dialogo e informazione. All’interno del bus sarà presente anche uno spazio salute, con un referente sanitario a disposizione per colloqui riservati. I partecipanti potranno inoltre compilare un questionario anonimo per la ricerca nazionale e prendere parte ad attività interattive, con piccoli premi immediati e la possibilità di partecipare a un’estrazione finale che mette in palio una bici elettrica.

La tappa di Abbiategrasso è organizzata dall’Associazione Fuchur APS, referente territoriale delegato da MO.D.A.V.I. APS, con la collaborazione di volontari locali e il patrocinio richiesto all’Amministrazione comunale.