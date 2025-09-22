Volontari al lavoro per ripulire il Bosco del Rugareto a Rescaldina.

Ripulito il Bosco del Rugareto

Bosco del Rugareto ripulito dai rifiuti. Ieri, domenica 21 settembre 2025, sono riprese le attività di pulizia del bosco, a Rescaldina, da parte dei volontari del progetto di cittadinanza attiva Adotta un Sentiero, promosso dal gruppo informale Amici del Rugareto e dal Comune di Rescaldina.

I volontari, che si sono concentrati su via Gerenzano, hanno raccolto 4 sacchi di bottiglie di vetro e 2 di lattine di alluminio oltre ad aver trovato sacchi di materiale edile come cartongesso, stipiti delle porte, arredamento per la casa, stoviglie, valige e giochi per bambini. Infine è stato recuperato il passaporto di una minorenne indiana che è stato prontamente consegnato alla Forze dell’ordine. I sacchi verranno raccolti nei prossimi giorni dagli operatori della discarica di Rescaldina e da quelli di Gerenzano.

L’altra pulizia

Nei giorni scorsi invece alcuni volontari hanno reso accessibili gli ingressi dei sentieri che partono da Via Nenni e da via Schuster, sempre nel comune di Rescaldina. I sentieri erano infatti bloccati da alberi schiantati a causa delle tempeste estive.

I contatti

Chi fosse interessato ad entrare a far parte del gruppo di volontari, può scrivere una mail all’indirizzo amicirugareto@altervista.org