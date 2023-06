Volley in piazza, che spettacolo.

Gs Cornaredo

Domenica piazza Libertà a Cornaredo si è trasformata in una palestra a cielo aperto. Complici un caldissimo sole e la grande famiglia del «GS Volley Cornaredo», giovani atleti si sono sfidati a colpi di palla in un avvincente torneo suddiviso per fasce di età. Sano sport, musica e cibo hanno ricordato che insieme si è più forti e si vince sempre.

Insieme si vince

Come nel gioco, lo spirito di squadra, formata dagli organizzatori, dai volontari del volley e dai genitori dei giovani atleti è una carta vincente. È su questo che il GS Volley Cornaredo si basa: la condivisione e l’inclusione. Dai grandi ai piccini, tutti possono trovare il loro posto in questa grande famiglia. Perché in un clima sereno e di festa la GS Volley Cornaredo ha regalato alla comunità un ritorno alla normalità, dopo anni di pandemia.

30 anni di storia

Da più di 30 anni il GS Volley Cornaredo è un punto saldo della comunità cornaredese, che dà la possibilità alle ragazze e ai ragazzi di accostarsi al mondo della pallavolo, divertendosi ed acquisendo capacità e professionalità, non solo grazie al team di tecnici ormai consolidato, ma soprattutto grazie allo spirito di squadra che accompagna i ragazzi e le ragazze nel loro percorso di crescita. Le porte di questa famiglia sono aperte a tutti, il GS Volley Cornaredo aspetta nuovi atleti per raggiungere insieme nuovi avvincenti traguardi.