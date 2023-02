Volete sposarvi in Villa Annoni? Ecco quanto costa

Sposarsi in Villa Annoni a Cuggiono costa un po' di più rispetto allo scorso anno.

Matrimoni in Villa Annoni, la Giunta ha approvato le nuove tariffe

La Giunta comunale ha approvato le nuove tariffe per i matrimoni nella storica dimora, che è anche sede del municipio. L'aumento è contenuto (5 euro) e legato all'adeguamento annuale Istat. Il costo è diversificato e si paga di meno se almeno uno degli sposi è residente, così come il prezzo è più basso se ci si sposa al mattino piuttosto che al pomeriggio, oppure di domenica e giorni festivi.

Sposarsi nell'ufficio del sindaco di mattina è gratis per i residenti

Unirsi in matrimonio nell’ufficio del sindaco dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 è gratuito se almeno uno degli sposi è residente, per chi viene da fuori Comune il costo è 390 euro; se ci si sposa nel pomeriggio dalle 14 alle 18 i costi vanno da 445 euro a 610 euro per i non residenti; nei fine settimana la tariffa arriva a 555 euro per chi abita a Cuggiono e a 720 euro per le coppie che vengono da altri paesi.

Chi sceglie l'atrio del palazzo comunale paga da 165 a 780 euro

Se si sceglie l’atrio del palazzo comunale la mattina dei giorni feriali il costo va da 165 euro (almeno uno degli sposi residente) a 445 euro (non residenti); nei pomeriggi feriali la tariffa aumenta e va da 500 euro a 665 euro; sabato, domenica e festivi si spendono dai 610 euro ai 780 euro.

Le coppie che scelgono il parco sono quelle che sborsano di più

Tariffe decisamente più alte per le coppie che scelgono di sposarsi nel parco di Villa Annoni. Il costo per la mattina dei giorni feriali è di 275 euro per residenti e 555 euro per non residenti; nel pomeriggio dei giorni feriali il costo va da 555 euro a 780 euro; nei fine settimana, dalle 14 alle 18, il costo va da 665 euro a 890 euro.