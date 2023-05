"Vivere a Parabiago è la soluzione contro il caro affitti"

A Milano prezzi alle stelle ma a Parabiago, secondo Scalvini, non vale lo stesso

A Milano, città simbolo dove il tema dei rincari è problema concreto, per esempio la tensione è altissima. Nella vicina Parabiago, però, c’è chi come il consigliere comunale Diego Scalvini prova ad offrire un’alternativa. Scalvini ha infatti esortato gli autori delle proteste ma non solo a scegliere proprio la realtà parabiaghese come luogo in cui prendere una casa in affitto, complice anche la vicinanza con il capoluogo meneghino. «Venite a Parabiago», così Scalvini ha rivolto l’appello agli studenti alle prese col caro affitti. «Non sono ironico e non voglio toccare il tema dei costi milanesi», ha continuato il consigliere leghista, ma «invito gli studenti fuori sede a venire nella nostra bella Città perché credo che sia il posto giusto per vivere e studiare/lavorare nel capoluogo (lo faccio anche io da sempre)».

I vantaggi della proposta