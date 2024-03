Viventis, la mostra fotografica della giovane artista Elena Benucci

Da martedì 2 a martedì 30 aprile il Circolo Socio Culturale Hobbisti con il patrocinio del Comune di San Giorgio su Legnano organizza l’esposizione fotografica “Viventis” di Elena Bernucci

Il Circolo Socio Culturale Hobbisti con il patrocinio del Comune di San Giorgio su Legnano organizza l'esposizione fotografica "Viventis", che si terrà da martedì 2 a martedì 30 aprile 2024 nell'atrio del Comune. Si tratta di un progetto fotografico personale che Elena Bernucci descrive con proprie parole: "Non hominis ... sed cuiusdam animantis" (non solo degli uomini...ma di tutte le cose viventi).

Il progetto nasce nell'estate 2022

“Questo progetto nasce nell'estate del 2022 con lo scopo di catturare e narrare le emozioni, le sfide e i trionfi che caratterizzano la vita degli esseri viventi ogni giorno. La fotografia è la lingua con cui esprimo la mia creatività e la mia ricerca di significato. In questa avventura visiva, ogni storia è composta da quattro immagini in sequenza, che insieme raccontano e trovano ispirazione dalle persone che le vivono, poiché credo che ognuno di noi abbia qualcosa di unico e prezioso da raccontare. Le immagini invitano a riflettere, connettersi e trasmettere dei messaggi, attraverso le esperienze e le emozioni".

L'artista presenta se stessa in rapporto alla fotografia

“Ho ereditato la passione per la fotografia da mio papà. Sin da piccola lo guardavo scattare foto e montare video dalla sedia accanto alla sua, mi è sempre sembrato incredibile come riusciva a trasmettere la sua gioia e le sue sensazioni attraverso il suo “disegnare con la luce”, come mi ha sempre detto. È per questo che sono cresciuta con questo desiderio, essere in grado di immortalare un momento unico, fermarlo per sempre, mostrare al mondo quanto tutto quello che ci circonda possa essere bello. Penso che la fotografia vada oltre alla singola immagine. Per me è il modo migliore per creare dei ricordi unici che, grazie alla luce, rimarranno per sempre immutati".

La mostra si terrà nell'atrio del Comune

La mostra si terrà nell’Aatrio del Comune di San Giorgio su Legnano, in Piazza IV novembre 7, e sarà liberamente visitabile nei giorni e negli orari di apertura degli Uffici Comunali al pubblico fino alla fine del mese di aprile.