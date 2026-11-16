La comunità ha accolto il nuovo parroco don Simone Maggioni

Aggiungi Prima Milano Ovest alle tue fonti preferite

Vittuone ha accolto ufficialmente il suo nuovo parroco, don Simone Maggioni, con una giornata di festa che sabato 14 novembre ha coinvolto tutto il paese.

L’ingresso di don Simone Maggioni a Vittuone

Il programma è cominciato alle 17 con un breve momento di preghiera alla chiesetta della Sacra Famiglia. Da lì è partito il corteo, accompagnato dalla banda, che ha attraversato via 25 Aprile, via Pozzi e piazza Italia fino alla chiesa parrocchiale dell’Annunciazione di Maria Vergine. Per l’occasione la parrocchia aveva invitato i vittuonesi ad addobbare a festa i cancelli delle case. Sul sagrato don Simone è stato salutato da un membro del consiglio pastorale e dalla sindaca Elena Comerio. Alle 17.30 il nuovo parroco ha presieduto la Messa solenne, alla presenza del vicario episcopale di zona monsignor Luca Raimondi. In chiusura c’è stata un’apericena nel salone della Sacra Famiglia, preparata anche con piatti e bevande portati dai parrocchiani.

Il benvenuto della sindaca Elena Comerio

«È con grande piacere e con sincera emozione che, a nome mio personale, di tutti i cittadini di Vittuone e dell’intera Amministrazione comunale, ti rivolgo il più caloroso benvenuto nella nostra comunità» ha detto la sindaca, sottolineando l’importanza del rapporto tra istituzioni civili e comunità ecclesiale. «Comune e Parrocchia, Sindaco e Parroco, condividono un obiettivo fondamentale: lavorare per il bene delle persone, promuovendo valori come la solidarietà, l’accoglienza, il rispetto, il dialogo e l’attenzione verso il prossimo». Comerio ha garantito al nuovo parroco la disponibilità dell’Amministrazione al dialogo e alla collaborazione: «Caro don Simone, sono sicura che troverai in questa comunità un ambiente accogliente, persone generose e tanti collaboratori con cui condividere idee, progetti e iniziative, perché i vittuonesi hanno un grande cuore». E ha concluso: «Benvenuto a Vittuone don Simone! Da oggi sei anche tu un pezzetto del nostro cuore. Vittuone ti vuole tanto Bene!».

Un nuovo cammino per la parrocchia

Già nei giorni precedenti la parrocchia aveva preparato l’arrivo del sacerdote con un messaggio alla comunità: «Con l’arrivo di don Simone inizia un nuovo tratto di cammino per tutta la nostra comunità». Don Simone prende il posto di don Maurizio Calzoni, che a inizio settembre ha lasciato Vittuone dopo otto anni per guidare le parrocchie di Morimondo, Fallavecchia e Ozzero.

Chi è don Simone Maggioni

Don Simone è nato nel marzo 1981 a Castello di Brianza, in provincia di Lecco. Prima della vocazione si era impegnato nella politica locale: eletto in consiglio comunale a 18 anni, era stato uno dei più giovani consiglieri d’Italia ed era diventato assessore alla Cultura del suo Comune. Nel 2009, alla scadenza del mandato, è entrato nel seminario di Venegono ed è stato ordinato sacerdote l’8 giugno 2014. Subito dopo l’ordinazione è arrivato a Pogliano Milanese e ci è rimasto 12 anni come vicario parrocchiale e responsabile della pastorale giovanile, dal 2019 anche a Vanzago. Lo scorso giugno l’arcivescovo di Milano Mario Delpini lo ha nominato parroco di Vittuone, nel decanato di Magenta. Salutando le sue comunità precedenti ha ricordato il motto scelto per l’ordinazione, tratto dal Vangelo di Luca: «Il prete non è colui che comanda ma piuttosto chi sta in mezzo a voi come colui che serve».