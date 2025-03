Vittorio Brumotti in piazza Marconi

Non è passato inosservato e molti si sono chiesti per quale motivo Vittorio Brumotti si trovava ad Abbiategrasso sabato mattina, 29 marzo 2025.

Ha suscitato grande interesse la presenza nel centro storico di Abbiategrasso dell'inviato di Striscia la Notizia già testimonial di “Lombardia Style” per Regione Lombardia che nel contesto dell’iniziativa di sabato ha visitato anche Cassinetta di Lugagnano , Morimondo, Bereguardo e Pavia per la promozione di “Il cuore dei giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano - Cortina 2026”, campagna promossa dall’Assessore regionale al turismo Barbara Mazzali.

Infatti, un anno dai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, Regione Lombardia propone il progetto di marketing territoriale ‘Cuori Olimpici’. È un viaggio lungo dieci mesi che toccherà le dodici province raccontando, attraverso eventi dedicati, l’anima della Lombardia olimpica.

Nell’ambito del progetto “Cuori Olimpici”, il noto conduttore-ciclista è stato avvistato ad Abbiategrasso dove si è anche concesso una pausa caffè, attorniato da decine di fan. L’idea sottesa alla campagna pubblicitaria era quella di unire idealmente le due tappe di Cuori Olimpici quella di Pavia di domenica 30 marzo “Corri/Battaglia” e quella di Milano del 6 aprile “Family Run” attraverso dei percorsi ciclabili per promuovere il nostro territorio,

Un tour programmato con la collaborazione con i sindaci dell’Abbiatense, le Polizie Locali e il sostegno logistico del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi e del Parco Lombardo della Valle del Ticino.

“Siamo orgogliosi di aver potuto collaborare a questa iniziativa, di cui non possiamo svelare ulteriori dettagli. Vittorio è una persona squisita, ha conquistato chiunque abbia incontrato. Ringraziamo Regione e l’Assessore Mazzali per la preziosa opportunità che ha offerto al nostro territorio di essere protagonista insieme alle bellezze lombarde. La promozione turistica di Abbiategrasso è in prima linea! ” Sono le parole del vicesindaco Beatrice Poggi che ha accolto Brumotti facendo gli onori di casa.