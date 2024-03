Vittoria Carboni compie 105 anni: è la più anziana del paese

Vittoria Carboni compie 105 anni ed è la persona più anziana di San Vittore Olona.

Vittoria Carboni, 105 anni

Ha compito ben 105 anni. Grande festa in paese per Vittoria Carboni, la donna più anziana di San Vittore Olona. Nata a Calasetta, località nel sud della Sardegna, la donna vive a San Vittore da 20 anni, essendo così diventata una cittadina "acquisita". Una lunga vita vissuta sull’isola, poi l’arrivo al nord, nella sua abitazione di via Manzoni dove abita oggi.

Carboni è nata da una famiglia di origini contadina e in quel contesto rurale è cresciuta. Tappa fondamentale della sua vita è stato il matrimonio con l’amato Antonio Deias (poi scomparso nel 2007): lui ha lavorato in una ditta chimica, con il ruolo di caposquadra, sempre nelle loro Sardegna, mentre lei è sempre stata una casalinga, occupandosi delle faccende di casa e della famiglia. Tre i figli avuti dalla coppia. Nel 2003 la decisione di lasciare la loro isola per arrivare a San Vittore: all’epoca Antonio aveva 88 anni, Vittoria 83.

In tutti questi anni, Carboni è sempre stata molto attiva: tra i suoi hobby spicca la sartoria (con le sue mani era abilissima nel realizzare dei vestiti, compresi anche dei bellissimi completi da uomo, con i quali ha vestito i propri figli e la sua famiglia; un talento appreso da ragazza, quando la madre le aveva insegnato proprio come creare gli indumenti) così come la lettura, altro suo passatempo al quale ha dedicato tantissimo del suo tempo.

Il carattere e il suo segreto

"E’ una donna pacifica e dal carattere forte - commenta la figlia Bruna che abita con la festeggiata (fino al 2018 Vittoria era autonoma - Quella con il marito è stata una grandissima storia d’amore essendo stati insieme per ben 73 anni, contando i 10 anni da fidanzati e i 62 di matrimonio".

Quale il segreto per non solo arrivare ai 100 anni ma anche per superarli? "E chi lo sa? Forse la genetica - risponde la figlia Bruna - C’è qualcuno che ha detto che dovremmo fare studiare il suo dna così da scoprirne il segreto! Quello che sappiamo è che mamma non ha mai avuto grossi problemi di salute, certamente la vita fatta in Sardegna era molto migliore di quella al nord: sull’isola infatti vi sono meno industrie ed inquinamento. Poi, sicuramente, c’è e conta parecchio anche la questione genetica".